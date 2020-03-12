Аналитики подсчитали минимальную стоимость квартиры с ремонтом в Москве

Москва, 12 марта. Самая дешевая квартира с отделкой в московской новостройке обойдется покупателю в 3,6 миллиона рублей. Это минимальная стоимость недвижимости на московском рынке новостроек. Об этот говорится в материалах агентства Est-a-Tet.

Площадь указанного жилища составляет 19,8 кв. метра, квартира-студия находится в одном из жилых комплексов недалеко от Мякининской поймы в Западном административном округе. Объект находится на стадии возведения.

Самыми бюджетными апартаментами также назван лот площадью 9,3 кв. метра в проекте на Дегунинской улице в Северном округе. Квартира с чистовой отделкой стоит 2 миллиона рублей.

«Ремонт от застройщика обходится гораздо дешевле проведения самостоятельных работ благодаря оптовым закупкам материалов, а стоимость отделки можно включить в тело ипотечного кредита», — отмечают аналитики.

Стоимость отделки зависит от класса жилья и качества материалов. В среднем она обходится в 10-12 тысяч рублей за квадратный метр. Для жилья бизнес- и премиум-класса работы обходятся примерно в 30-50 тысяч рублей за квадратный метр.

Аналитики советуют россиянам делать ремонты в холодную пору года. Зимой проведение работ стоит на 5-10% дешевле.