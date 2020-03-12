Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о кратковременном дожде и ветре

Москва, 12 марта. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и высокую облачность в Москве и регионе 12 марта. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 8 градусов. Отмечается, что московский регион окажется под влиянием атмосферного фронта. Погода будет преимущественно облачной с кратковременными прояснениями.

«Максимальная температура воздуха в Москве — 6-8 градусов тепла, по области — 3-8 градусов с отметкой плюс», — говорится в сообщении.

Скорость западного ветра будет достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

По словам синоптиков, содержание кислорода в воздухе в этот день будет пониженным. Это может негативно сказаться на самочувствии людей, имеющих хронические заболевания.