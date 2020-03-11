Пациент избил подростка в московской больнице

Москва, 11 марта. Следователи проверяют информацию об избиении подростка во время прохождения диспансеризации в столичной поликлинике, об этом сообщили в ГСУ СУ РФ по Москве.

По данным СМИ, пациент жестоко избил 15-летнего юношу. Причина конфликта между мужчиной и подростком неизвестна.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что житель Москвы напал с кулаками на фельдшера, который приехал к его больному ребенку в спецкостюме.

Еще один инцидент произошел на юго-востоке столицы, тогда прохожие избили пенсионера и мужчину.