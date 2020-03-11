РПЛ ограничила число болельщиков на матчах в Москве

Москва, 11 марта. На матчи Чемпионата РФ по футболу в Москву допустят до пяти тысяч человек, говорится в сообщении на сайте Российской Премьер-Лиги.

Данную меру приняли в связи с указом мэра Москвы Сергей Собянина, чтобы не допустить распространение коронавируса. Ограничение для болельщиков футбола будет действовать до 10 апреля.

На стадионы допустят болельщиков, сотрудников контрольно-распорядительных служб, общее число людей на спортивном объекте не должно превышать пять тысяч.

«До 10 апреля в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА – «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА – «Зенит», «Спартак» – «Уфа», «Динамо» — ЦСКА», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса отменили в Германии товарищеский матч петербургского «Зенита» и немецкой «Шальке-4». Встреча должна была состояться 29 марта на домашнем стадионе «Шальке-4», но ее перенесли на неопределенный срок.