Воробьев пригласил жителей Подмосковья на голосование по поправкам к Конституции РФ

Москва, 11 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона голосовать за поправки к Конституции РФ 22 апреля.

Глава региона отметил, что 11 марта Госдума и Совет Федерации приняли поправки к главному документу страны. Воробьев отметил важность одной из поправок, которая дает возможность действующему президенту участвовать в следующих выборах.

«Мы видим, как все лихорадит, какие громадные проекты мы реализуем в стране — и здесь власть должна быть стабильной», — сказал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Изменения в конституции затронули политическую, социальную и экономическую сферу жизни. В общей сложности речь идет о 390 поправках. Голосование пройдет 22 апреля, этот день сделали выходным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с экономической нестабильностью в мире и другими глобальными вызовами Россия нуждается в сильном президенте. По мнению градоначальника, сильная президентская власть укрепит страну.