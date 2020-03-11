Житель Подмосковья устроил в магазине стрельбу из-за полуфабрикатов

Москва, 11 марта. Житель подмосковной Истры похитил полуфабрикаты из магазина, устроив стрельбу по продавцам, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 21-летний подозреваемый зашел в магазин и спрятал под одежду упаковку с замороженными полуфабрикатами. После кражи он направился к выходу, но одна из сотрудниц попыталась остановить парня.

Злоумышленник достал из кармана пистолет и выстрелил, а затем скрылся. Полиция задержала хулигана, у него нашли пистолет. Возбуждено уголовное дело о грабеже, парню грозит до 12 лет тюрьмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области мужчину приговорили к колонии за кражу более десяти килограммов пельменей.