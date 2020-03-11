Москва, 11 марта. Шестой матч серии первого раунда Кубка КХЛ «Спартак» — «Динамо» могут перенести из Москвы в другой город, сообщил источник Федерального агентства новостей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Судьба матча двух столичных хоккейных команд, запланированного на 12 марта, пока решается. В ХК «Спартак» заявили, что на матч плей-офф было продано более пяти тысяч билетов.

Если матч решат перенести из-за ситуации с коронавирусом, нужно будет найти площадку рядом с Москвой, чтобы болельщики могли добраться до хоккейной арены.

Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проведение в столице массовых мероприятий, где количество участников превышает пять тысяч человек. Данные меры введены, чтобы избежать распространения коронавируса.