Власти Москвы могут отменить концерт Егора Крида из-за коронавируса

Москва, 11 марта. Концерт Егора Крида в Москве 21 марта оказался под угрозой отмены из-за введенных в столице мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщил источник Федерального агенства новостей.

Крупные концерты и мероприятия, которые должны были пройти в марте в «Крокус-Сити» и Кремле, также могут быть отменены. Кроме того, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» столичного департамента спорта уведомила руководство площадки «Концерт.Ру» об отмене трех спортивных турниров.

Речь идет о соревнованиях по сноуборду, тяжелой атлетике и скалолазанию. Компанию «Концерт. Ру» обязали вернуть покупателям деньги за билеты, либо по возможности перенести мероприятия. Проблема для продающих билеты операторов заключается в том, что понесенные убытки им возмещены не будут, так как случай не является страховым.

Некоторые компании по организации концертов и других зрелищных мероприятий, в том числе крупнейший оператор страны «Кассир.Ру», надеются на поддержку со стороны мэрии Москвы. Организаторы обратились с запросами или лично к мэру Москвы Сергею Собянину и ждут дополнительных разъяснений у Собянина. Только городские дирекции спокойно отменяют мероприятия

Напомним, что ранее Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице массовые мероприятия, где численность участников превышает пять тысяч человек.

В связи с этим матч Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо», намеченный на 12 марта, оказался под угрозой срыва. Не исключается, что встречу столичных клубов могут перенести в другой город.