Соседи заявили в полицию на москвичку, находящуюся на карантине по коронавирусу

Москва, 11 марта. Бдительные соседи попросили полицию проверить москвичку, которая находится дома на карантине по коронавирусу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сотрудники полиции дважды выезжали на дом к пациентке, живущей в Большом Савинском переулке. Женщина постоянно находится дома и не нарушает правила карантина.

Опасения соседей о том, что москвичка выходила за продуктами, не подтвердились.

Как пишут СМИ, женщина недавно вернулась из Италии, где ввели карантин по коронавирусу. Власти страны также отменили все массовые мероприятия, чтобы избежать распространения болезни.

Напомним, что вспышка вируса произошла в декабре 2019 года в Китае. Власти КНР сообщили в ВОЗ об очаге вируса — городе Ухань только 31 декабря.

По предварительной информации, источником вируса могла быть змея, съевшая зараженную летучую мышь. Пресмыкающееся попало на местный рынок, после чего были зафиксированы первые случаи заболевания вирусом типа COVID-19.