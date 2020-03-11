Талызина отреагировала на новость о своей госпитализации

Москва, 11 марта. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отказалась комментировать информацию о собственной госпитализации. Об этом она заявила корреспонденту Федерального агентства новостей.

СМИ сообщили, что 85-летнюю актрису направили в больницу. В октябре 2019 года она перенесла инсульт, но так и не смогла до конца восстановиться.

У Талызиной новость о госпитализации вызвала возмущение. Она попросила СМИ оставить ее в покое.

«Откуда вы знаете, госпитализировали меня или нет? Какое вам вообще дело?» — сказала Талызина корреспонденту Федерального агентства новостей.

Валентина Талызина — это не только голос советского кино, она озвучила маму из мультфильма про дядю Федора «Простоквашино». Большая популярность пришла к актрисе после съемок в комедии Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы».

Зрителям понравился ее творческий тандем с Лией Ахеджаковой, с которой Талызина сыграла подружку главной героини Нади Шевелевой.

Актерский талант Талызиной неоспорим, она успешно справлялась с ролями в комедиях и драмах, детских фильмах. В последние годы артистку часто приглашали сниматься в российские сериалы. Одна из последних работ — в сериале «Верю не верю» (2014 год).