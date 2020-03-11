Муэдзин Исторической мечети скончался в Москве

Москва, 11 марта. Тело муэдзина Раиса Ханефеева нашли на территории московской Исторической мечети, ему было 60 лет.

Тело было найдено в храме на Большой Татарской улице. Следов насильственной смерти на теле муэдзина не обнаружено.

По словам источника АГН «Москва», Ханефеев всегда был добр к людям и давал дельные советы. Он стоял во время молитвы с верующими на улице в любую погоду.

Тело муэдзина передали в морг. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти Ханефеева, пишет издание «Вечерняя Москва».

Одна из старейших мечетей Москвы была построена в 1823 году, с 2013 года ею руководит имам Рамиль Садеков. Раис Ханефеев призывал прихожан к молитве с минарета мечети.