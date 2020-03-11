Автомобиль загорелся после ДТП на МКАД в Москве

Москва, 11 марта. Серьезная авария произошла на МКАД в районе Теплого стана, столкнулись две иномарки, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

ДТП произошло на 43-м километре МКАД, после столкновения один из автомобилей загорелся. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

На место просишествия прибыли спасатели, они потушили автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, правоохранители выясняют обстоятельства аварии, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области в частном доме произошел пожар, погибли три человека.