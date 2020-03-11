Облачную погоду и дождь обещают синоптики москвичам 11 марта

Москва, 11 марта. Облачная погода с дождем ожидается в столичном регионе в среду, воздух прогреется до 8 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Днем температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла.

Атмосферное давление резко понизится до 737 мм ртутного столба. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 7 метров в секунду, пишет РИАМО.

После короткой и аномально теплой зимы в московский регион пришла ранняя весна. Март в Москве начался с плюсовых температур, однако уже в ночь на 12 марта синоптики обещают похолодание.