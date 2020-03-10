Бастрыкин в Москве поздравил многодетных матерей с Международным женским днем

Москва, 10 марта. Глава СК России Александр Бастрыкин принял участие в торжественном приеме, организованном для многодетных матерей — жен сотрудников ведомства, об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

На торжественный прием пригласили Героя России Сергея Петрова, руководителей центрального аппарата СК, сотрудниц ведомства, народную артистку РСФСР Ларису Лужину и ветеранов следственных органов.

Бастрыкин поздравил всех женщин с праздником.

«Вызывают восхищение женщины – многодетные мамы, которые в непростое время находят в себе жизненную энергию и силы воспитывать своих детей достойными гражданами нашей Родины», — сказал глава ведомства.

Говоря о сотрудницах СК, он отметил непростую службу. Он добавил, что среди погибших при исполнении служебного долга есть женщина. Все гости мероприятия почтили память погибших офицеров минутой молчания.

По данным СК, в следственных органах работают 25 многодетных матерей, еще 99 — жены офицеров ведомства. Бастрыкин поблагодарил собравшихся женщин за вклад в развитие семейных традиций.

Он отметил необходимость социальной поддержки семьям сотрудников СК России.

Ранее сообщалось, что волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили сотрудниц МВД России с 8 марта.