Жительница Подмосковья зарезала мужчину в пьяной ссоре

Москва, 10 марта. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в доме в подмосковном Звенигороде, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Полиция задержала женщину 1979 года рождения, она подозревается в убийстве. По данным правоохранителей, мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки.

В какой-то момент между ними произошла ссора, женщина схватилась за нож. Она нанесла серьезное ранение мужчине, пострадавший скончался на месте происшествия.

Сотрудники СК РФ по Московской области выясняют обстоятельства происшествия, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 8 марта женщина зарезала охранника школы.

Еще один инцидент произошел в Оренбургской области, тогда женщина случайно зарезала собственного сына.