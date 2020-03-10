Собянин сообщил о строительстве инфекционной больницы в Новой Москве

Москва, 10 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе деревни Голохватово построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Это решение приняли на фоне новостей о коронавирусе.

Глава города отметил, что в больницах столицы размещают пациентов с подтвержденным вирусом. Однако необходимо место для госпитализации тех людей, которые контактировали с зараженными, если у них есть симптомы.

Собянин подчеркнул, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. Новый комплекс построят в Новой Москве в качестве дополнения к стационару в Коммунарке и инфекционной больнице №1.

Строительство завершат в кратчайшие сроки. Корпус больницы обнесут забором, сюда проведут воду и газопровод. Мэр столицы добавил, что для жителей Голохвастово учреждение не будет представлять никакой опасности.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Власти КНР сообщили в ВОЗ о пневмонии нового типа с очагом в Ухани только 31 декабря. Над созданием вакцины работают ученые со всего мира.

Крупные исследования ведут специалисты Китая, России и США. В ВОЗ отметили, что до лета ситуацию с коронавирусом переломить не удастся.

По последним данным, в России зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом. Один человек уже переболел и полностью выздоровел, его выписали из больницы в Москве.