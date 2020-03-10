Москвичей предупредили о резком похолодании на выходных

Москва, 10 марта. Минусовая температура ожидается в столичном регионе в ночь на 11 марта, пишут «Метеоновости».

В выходные на погоду в Москве будет влиять антициклон, будет холодно. По прогнозам синоптиков, возможны осадки в виде снега. Минусовые температуры ждут уже этой ночью.

Днем 11 марта воздух прогреется только до 5 градусов тепла, пойдет дождь. Ночью 12 марта в Московской области столбики термометров опустятся до 1-2 градусов мороза.

Ветер усилится до 18 метров в секунду. 13 марта скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, пишет РИАМО.

Зима в столичном московском регионе была короткой и теплой, март в столице начался с аномального тепла. Но синоптики говорят, что холода вернутся ненадолго.