Три человека сгорели в частном доме в Подмосковье

Москва, 10 марта. Три человека стали жертвами крупного пожара в частном доме в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 8 марта в поселке Ашукино. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Пожарные нашли на месте завалов обугленные тела трех человек — женщины и двух мужчин. Погибшие злоупотребляли спиртными напитками.

Правоохранители назначили экспертизу, личности погибших устанавливаются, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области нашли тело ребенка при разборе завалов после пожара в частном доме.

Еще один крупный пожар произошел на овощебазах в Подмосковье в конце февраля.