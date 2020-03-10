Школьница в Подмосковье из мести избила дочь учителя

Москва, 10 марта. Школьница в Подмосковье из мести избила дочь учительницы английского языка, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел в одной из школ Одинцово. Пятнадцатилетняя ученица напала на дочь педагога. После драки учительница сняла побои и заявила в полицию о нападении на ребенка.

Однако школьница заявила, что сама стала жертвой избиения. Она утверждала, что преподаватель таскала ее по коридору, била и оскорбляла.

Девочка-подросток распространяет эту версию среди других учеников. Педагог была вынуждена еще раз обратиться в полицию и написать заявление о клевете.

По данным KP.Ru, зачинщица драки в течение года не успевала по английскому языку и могла остаться на второй год. Родители попросили учительницу «подтянуть» ее по своему предмету.

Педагог занималась с девочкой и помогла ей перевестись в следующий класс. Однако школьница затаила обиду на учительницу.

Ранее сообщалось, что в одной из пермских школ мальчику пришлось встать на колени перед учителем труда, чтобы выйти в туалет.

Еще один инцидент со школьниками произошел в Петербурге, тогда полиция предотвратила драку с ученицами и футбольными фанатами.