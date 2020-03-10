Москвичка зарезала охранника школы на рабочем месте

Москва, 10 марта. Жительница Москвы зарезала охранника одной из столичных школ, убийство произошло 8 марта, сообщил источник.

Полиция задержала москвичку по подозрению в убийстве. По предварительным данным, она нанесла несколько ножевых ранений мужчине.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Известно, что мужчина сам пригласил женщину в здание школы. Подробности инцидента уточняются, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов Москвы мужчина зарезал молодого рабочего.

Еще одно убийство произошло в Зеленограде, тогда мужчина погиб от удара ножом во время массовой драки.