Курорты Подмосковья вошли в тройку лучших для отдыха весной

Москва, 10 марта. Курорты Московской области вошли в топ-3 самых популярных мест России для отдыха весной. Рейтинг составило аналитическое агентство «Турстат».

В опросе приняли участие более 10 тысяч посетителей портала. На первом месте находится курорт «Роза хутор» в Сочи (Краснодарский край), на втором — Ялта в Крыму.

Третье место досталось Подмосковью, в десятку вошли курорты Байкала, «Красная Поляна» в Сочи, курорты Ленобласти, Белокуриха, Банное в Башкирии и Светлогорск, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что Московская область попала в десятку лучших курортов страны для отдыха осенью. Регион уступил Сочи, Кисловодску и Ессентуки.

Среди лечебных курортов эксперты выделяют город Соль-Илецк Оренбургской области. Он традиционно входит в пятерку лучших.