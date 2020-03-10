Полиция задержала иностранцев, обокравших более 30 коттеджей в Подмосковье

Москва, 10 марта. Две банды преступников обокрали более 30 коттеджей и таунхаусов в Подмосковье, сообщили ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители установили, что двое мужчин разбивали окна и проникали в коттеджи в Красногорске. Были похищены деньги и имущество владельцев, общий материальный ущерб превысил 4 млн рублей.

Сотрудники СОБР задержали четырех подозреваемых, ими оказались ранее судимые уроженцы стран ближнего зарубежья. При обысках найдены часы, драгоценности, техника, автомобиль.

В ГУ МВД отметили, что установлены 14 эпизодов краж. Правоохранители полагают, что задержанные могут быть причастны к еще 15 кражам в Подмосковье, ведется следствие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что житель Московской области украл запчасти у 18 автомобилей каршеринга.