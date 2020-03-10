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Два человека погибли в ДТП с участием легковушек в Подмосковье

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Два человека погибли в ДТП с участием легковушек в Подмосковье

Москва, 10 марта. Две легковушки столкнулись в подмосковном городе Шатура, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения. Автомобили столкнулись лоб в лоб, пострадали два человека.

Скорая помощь срочно госпитализировала пострадавших. На месте происшествия находятся сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства аварии, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина за рулем иномарки погибла при столкновении с маршруткой.

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