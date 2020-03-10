Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде

Москва, 10 марта. В столичном регионе ожидается дождливая, но теплая погода. Температура воздуха составит 9 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Волновой циклон повлиял на погоду в Москве и области. Теплый атмосферный фронт принесет дожди во второй половине дня.

В Москве столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла.

Во вторник ветер подует со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 748 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

В этом году на смену теплой зиме пришла ранняя весна. Однако синоптики предупреждают, что в конце этой недели в столицу придут арктические холода с существенным понижением температуры воздуха.