Спасатели вытащили застрявшего в заборе 8-летнего мальчика в Москве

Москва, 9 марта. 8-летний мальчик случайно просунул ногу в металлический забор и застрял в Московском авиацентре. Вызволять маленького москвича из «плена» пришлось спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе Московского авиацентра.

Инцидент произошел днем 9 марта. По имеющейся информации, ребенок прогуливался вместе с матерью. В какой-то момент он решил забраться на дерево, расположенное рядом с металлическим забором. Нога мальчишки соскользнула и оказалась заблокированной между ограждением и стволом дерева. Мама бросилась на помощь к сыну, но не смогла самостоятельно вытащить его ногу и вызвала специалистов, передает РИАМО.

«В течение нескольких минут без использования специнструментов. Нога ребенка не отекла. Повреждений нет. Школьник отделался испугом, его осмотрели и передали матери», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС предупредили маму ребенка о том, что нужно обратиться в больницу, если состояние мальчика изменится.