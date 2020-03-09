Актриса Галина Киндинова попала в Боткинскую больницу с сердечным приступом

Москва, 9 марта. Советскую и российскую актрису Галину Киндинову экстренно госпитализировали с сердечным приступом в Боткинскую больницу в Москве. Артистка находилась в отделении реанимации, но сегодня ее перевели в вип-отделение.

По имеющейся информации, врачи забрали актрису в медучреждение 8 марта. Рядом с ней находится ее супруг, актер Евгений Киндинов. Он подтвердил Федеральному агентству новостей информацию о том, что Киндинова уже чувствует себя хорошо и проходит обследование.

Галина Киндинова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Известна российским зрителям своими ролями в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Приваловские миллионы» и «Нахлебник». В настоящее время является актрисой МХТ имени А.Чехова.