Синоптики предупредили москвичей о приближении арктических холодов

Москва, 9 марта. В конце недели в Москву и область нагрянет арктический мороз и ветер. Столица окажется во власти непогоды, уже в пятницу скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По мнению синоптика, подобные погодные условия являются традиционными для конца марта. Воздушные массы полярного происхождения придут в Москву в конце недели и принесут с собой существенное снижение температуры.

«Ночью еще плюс 5 градусов, днем уже не выше плюс 3 градусов», — рассказал Тишковец.

Холода не станут внезапными, потому что показатели температуры будут снижаться постепенно. Этот процесс начнется во вторник. Синоптик отметил, что при этом 9 марта термометры могут зафиксировать рекордную для этого дня температуру воздуха в 10 гарусов тепла, передает телеканал «360».

Он предупредил жителей Москвы и региона о том, что 13 марта с высокой вероятностью выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В условиях города, это настоящий шторм и на следящий день ненастье лишь усилится. А уже 15 марта ожидается снижение температуры до минус 7 градусов.

Ранее сообщалось, что 7 марта в Москве был установлен новый температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до 11 градусов, что на 2 градуса превысило прежний рекорд 2002 года, передает «Ридус».