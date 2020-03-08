Более миллиона жительниц Москвы бесплатно проехали на метро 8 Марта

Москва, 8 марта. В честь Международного женского дня сегодня московский метрополитен организовал бесплатный проезд для всех пассажирок. К вечеру воскресенья им воспользовались более 1 миллиона женщин, говорится в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

Отдельный турникет, обозначенный праздничным стикером, был открыт на всех станциях. По данным работников, к 18.30 через них прошло 1,05 миллиона женщин.

«Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно», – провели аналогию сотрудники московского метрополитена.

О бесплатном проезде на общественном транспорте 8 Марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В этот день жительницы и гостьи города получили возможность без билетов проехать на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро МЦК, МЦД и пригородных электричках. Исключением стали аэроэкспрессы до аэропортов.

Напомним, ранее руководители российских регионов поздравили в воскресенье женщин с Международным женским днем. Сделали они это самыми разными способами: от видеообращений до постов в соцсетях. Так, например, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Instagram назвал жительниц своего региона красивыми и обаятельными, пишет «Газета.ru».