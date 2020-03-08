Появилось видео с места жуткого столкновения двух легковушек в Москве

Москва, 8 марта. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло на улице Эйзенштейна в Москве. Об этом с места происшествия передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, столкнулись автомобили Volvo и Subaru. В результате сильного столкновения автомобиль Volvo вынесло на тротуар. Водитель второй иномарки получил травмы и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места аварии на улице Эйзенштейна.