Российский фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве

Москва, 8 марта. Известный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. С заявлением об исчезновении сына в полицию обратилась мать спортсмена.

Мама фигуриста сообщила, что 27-летний Руслан ушел из дома 6 марта. С тех пор он не выходит на связь, а его местонахождение неизвестно. По словам женщины, ранее ее сын никогда не исчезал на столь продолжительный срок, передает «Пятый канал».

Руслан Жиганшин — чемпион России 2015 года. Он завершил свою спортивную карьеру в 2017 году. С 2014 года его профессиональной партнершей была Елена Ильиных. После ухода из спорта он посвятил себя тренерской деятельности в спортивной школе в Москве.