Мужчина убил женщину в канун 8 марта в Подмосковье

Москва, 8 марта. Правоохранители обнаружили труп женщины в Подмосковье. Следствие установило, что женщина погибла насильственной смертью, поэтому стражи порядка сразу приступили к поискам предполагаемого убийцы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Преступление произошло в населенном пункте Ивантеевка. Прибывшие на место полицейские провели тщательный осмотр места преступления и тела. Экспертиза установила, что женщина была убита.

Подозреваемого удалось быстро задержать. Им оказался один из местных жителей 1981 года рождения, который ранее уже имел судимость. В данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося и мотивы преступника.

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека.