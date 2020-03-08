Москвичам рассказали, как можно сдать анализы на коронавирус

Москва, 8 марта. Москвичи не могут самостоятельно сдать анализ на коронавирус, при появление характерных симптомов ОРВИ необходимо вызывать медиков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Департамент здравоохранения столицы опубликовал список ответов на самые популярные вопросы, касающиеся нового китайского вируса. В ведомстве отметили, что диагностировать заболевание у человека без ОРВИ можно после проведения двух специальных анализов, а для пациента с симптомами ОРВИ необходимо провести исследование не менее трех раз.

«Если вы здоровы, то ежедневно о своем самочувствии и температуре тела вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода карантина — 14 дней», — говорится в сообщении.

За больничным листом нужно обращаться в поликлинику по месту регистрации. Подчеркивается, что при появлении симптомов ОРВИ следует незамедлительно вызывать врача. Пациент с симптомами должен провести в карантине 14 дней, за несоблюдение режима изоляции предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

«Люди с подозрением на коронавирусную инфекцию с одинаковыми сроками пересечения границы либо контакта с заболевшим лежат в маломестных палатах», — отмечается в сообщении.

Пациента изолируют в том случае, если первый анализ на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собинин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе новой китайской инфекции. Тем, кто посещал территории, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, предписано сообщить о своем возвращении в Россию на горячую линию.