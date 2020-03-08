Новый температурный рекорд был установлен 8 марта в Москве

Москва, 8 марта. Ранее утро 8 марта стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, температурный рекорд был установлен в 5 часов утра. Метеостанция ВДНХ зафиксировала 8,5 градуса тепла. Предыдущий рекорд в Международный женский день был зафиксирован в 2014 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки в 8,3 градуса тепла.

Отмечается, что днем 8 марта температура воздуха составит 9 градусов тепла. Погода будет преимущественно облачной с небольшими осадками в виде дождя. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 8 марта теплая погода будет радовать далеко не всех представительниц прекрасного пола. Например, якутских женщин ждет 30 градусный мороз, передает «Царьград».