Посетители кафе получили ножевые ранения во время конфликта в Новой Москве

Москва, 8 марта. Двоих мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на 7 марта у одного из кафе в деревне Саларьево. Между несколькими посетителями заведения завязалась ссора. Конфликт перерос в поножовщину, в результате которой один из участников нанес проникающие ранения двум мужчинам и скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в одно из медучреждений города.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело на основании статьи об умышленном причинении вреда здоровью. В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства и подробные причины случившегося. Подозреваемого разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Мурманске мужчина напал на подростков в одном из кафе города из-за того, что они использовали нецензурную лексику, передает телеканал «360».