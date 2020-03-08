Синоптики рассказали о погоде в Москве и регионе на 8 марта

Москва, 8 марта. В Международный женский день воздух в Москве и регионе прогреется до 11 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, погода будет преимущественно облачной с большой вероятностью осадков. Максимальная температура воздуха составит 11 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра будет достигать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. Отмечается, что относительная влажность воздуха достигнет 70%, передает РИАМО.

Специалисты говорят, что такие погодные условия могут негативно отразиться на общем состоянии людей с метеозависимостью и привести к появлению головной боли и упадку сил. В этот день содержание кислорода в воздухе будет пониженным.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода продержится в Москве еще порядка шести дней. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 8 марта в России будет тепло, но исключение составят Красноярский край и Якутия, передает «Царьград».