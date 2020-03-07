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Два человека пострадали в массовом ДТП на МКАД

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Два человека пострадали в массовом ДТП на МКАД

Москва, 7 марта. Три автомобиля столкнулись на МКАД, пострадали два человека, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Авария произошла около 13.20 на сотом километре МКАД. По предварительной информации, в массовом ДТП травмы получили три человека.

Пострадавших срочно госпитализировали. На месте происшествия находятся сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства аварии, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу. Пострадавший скончался от полученных травм.

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