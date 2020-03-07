Рабочие нашли человеческий плод в подмосковной канализации

Москва, 7 марта. Человеческий плод нашли в канализации в подмосковных Мытищах, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Плод мужского пола обнаружили 5 марта при очистке канала канализационно-насосной станции. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

Сотрудники регионального СК осмотрели место обнаружения плода, назначена экспертиза. Правоохранительные органы установят, как плод оказался в канализации и кто мать нерожденного ребенка, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что жительница Иркутской области бросила ребенка в туалете роддома.