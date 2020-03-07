Полиция задержала жительницу Подмосковья, ударившую ножом приятеля

Москва, 7 марта. Жительница Подмосковья напала с ножом на мужчину в Орехово-Зуево, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 6 марта на улице Ленина. Мужчина и женщина поскандалили, в ходе конфликта подозреваемая выхватила нож и нанесла ранение обидчику.

Пострадавшего 1989 года рождения госпитализировали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Правоохранители задержали подозреваемую 1991 года рождения, пишет РИАМО. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в лифте на женщину напал грабитель и ранил в живот.