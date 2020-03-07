Родители в Подмосковье назвали сына в честь скандинавского бога войны

Москва, 7 марта. Родители в Люберцах назвали новорожденного сына Одином, сообщили в ГУ ЗАГСа Московской области.

По данным ведомства, в последнее время в Люберцах наблюдается интерес к необычным именам. Недавно в подмосковном городе зарегистрировали детей с именами Один и Америка-Николас.

Мытищах появился малыш по имени Серафим, а в Наро-Фоминске на одного Добрыню Никитича стало больше.

Как сообщает РИАМО, с 1 сентября прошлого года в родителям в Подмосковье выдают подарочный набор из 53 предметов. Это одежда, средства гигиены и посуда для кормления малыша.

Родители могут отказаться от набора и получить 20 тысяч рублей на покупку необходимых вещей.

В скандинавской мифологии бог Один покровительсвует войне и является верховным божеством. Он отец знаменитого бога грома Тора и бога красноречия Браги. Один живет во дворце Вальхалле, который называют прибежищем душ павших героев.