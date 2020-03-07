Водитель Kia насмерть сбил мужчину в Зеленограде

Москва, 7 марта. Водитель иномарки сбил мужчину в Зеленограде, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в ночь на 7 марта на улице Андреевка. По предварительной информации, водитель Kiа Rio не справился с управлением и наехал на пешехода.

Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, от полученных травм пострадавший скончался. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина перевернулась, пострадали водитель и его пассажирка.