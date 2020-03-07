Небольшой дождь ожидается в Москве 7 марта

Москва, 7 марта. Облачная погода и небольшие осадки прогнозируются в столичном регионе в субботу, пишут «Метеоновости».

В Москве воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 6 до 11 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 747 мм ртутного столба. Метеорологи предупреждают, что при такой погоде могут почувствовать себя хуже люди, которые страдают сосудистыми заболеваниями, пишет РИАМО.

В этом году после короткой теплой зимы пришла ранняя весна. Синоптики обещают, что март будет с плюсовой температурой воздуха.