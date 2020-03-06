Крыша обрушилась у горящего здания школы бокса в Химках

Москва, 6 марта. Крупный пожар произошел в подмосковных Химках. Горит здание школы бокса. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, у здания обрушилась крыша.

Огонь охватил 1500 кв метров здания школы бокса на улице Репина, 6, в Химках. Из-за пожара произошло обрушение крыши.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, огонь охватил трехэтажное кирпичное здание. Полностью в огне оказался второй этаж. В 22.04 по московскому времени пожар был локализован.

По предварительным данным, в момент возгорания в здании никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении огня участвуют 63 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 46 человек, 13 единиц техники, уточнили в МЧС.