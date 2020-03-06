Скелет неизвестного мужчины нашли у реки в Подмосковье

Москва, 6 марта. Скелет человека нашли на берегу реки Нары в подмосковном Серпухове, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Останки нашли 5 марта, по предварительной информации, скелет принадлежит мужчине. Как уточняют в правоохранительных органах, смерть наступила около двух лет назад.

Следователи проводят проверку, устанавливается личность погибшего. Тело направили на экспертизу для изучения обстоятельств смерти человека, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина поссорился с приятелем и зарезал его. После убийства преступник спрятал тело недалеко от дороги.