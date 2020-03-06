Мужчина изрезал приятеля и закопал его тело возле трассы в Подмосковье

Москва, 6 марта. Мужчина убил приятеля под дороге из Москвы в Домодедово и спрятал труп, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Убийство произошло в марте прошлого года на трассе в Подмосковье. Между приятелями произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

Подозреваемый нанес жертве не менее 48 ударов ножом, а затем перетащил тело в поле и закопал. Он забрал у погибшего банковскую карту, паспорт и документы на автомобиль.

Затем мужчина продал авто за 200 тысяч рублей и снял с карты 50 тысяч рублей. Через несколько недель тело нашли во время пашни на сельскохозяйственных угодиях.

Правоохранители завершили расследование убийства и передали в прокуратуру, пишет РИАМО. В ближайшее время материалы дела доставят в суд.

Ранее сообщалось, что житель Казани жестоко расправился с приятелем, расчленив его тело и закопав на городском пляже.

Аналогичный инцидент произошел в Петербурге, тогда мужчина убил пасынка и закопал его тело на даче.