Москвич жестоко избил фельдшера, приехавшего на вызов в спецкостюме

Москва, 6 марта. Житель Москвы жестоко избил фельдшера, приехавшего к его ребенку на вызов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Медики получили информацию о несовершеннолетнем с подозрением на пневмонию. На вызов фельдшер приехал в специальном защитном костюме.

Отцу ребенка не понравилась форма медика, он набросился на мужчину и избил. Пострадавшим оказался Андрей Д. из Богородицка.

В пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) Москвы подтвердили информацию о проверке.

Как сообщает Рен ТВ, отец ребенка разбил фельшеру нос, второй врач не пострадала. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, что в столице ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Власти контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Московской области пьяный мужчина напал с кулаками на фельдшера, который оказывал помощь его сожительнице.