Хозяин московской квартиры не знает, как погибшие шахматисты оказались там

Москва, 6 марта. Погибших украинских шахматистов не должно было быть в московской квартире, где их нашли. Об этом рассказал хозяин квартиры.

Владелец жилья на Кастанаевской улице сообщил, что сдал квартиру приятелю с женщиной. Погибшая 18-летняя Александра Вернигора — дочь этой женщины.

«Без моего ведома туда поселили вот этих молодых людей. Они там месяц прожили», — рассказал собеседник, его слова передает «360».

Мужчина добавил, что планирует встретиться со знакомым и выяснить, как там оказались молодые люди.

Напомним, что 5 марта в квартире на западе Москвы нашли тела погибших украинских шахматистов. По данным СМИ, на головах гроссмейстера Станислава Богдановича и его подруги Александры были надеты пакеты.

Рядом валялись шарики с азотом. Не исключается, что украинцев мог убить «веселящий газ».

В 2013 году Богданович стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Другие спортсмены называли его вундеркиндом.

На счету гроссмейстера была победа над четырехкратным чемпионом СССР Виктором Корчным. Его считали одним из самых одаренных украинских шахматистов.