Полиция задержала в Москве мошенников, действующих под видом коммунальщиков

Москва, 6 марта. Полиция задержала в Москве мошенников, которые обманывали людей при замене труб отопления и водоснабжения.

По данным правоохранителей, мошенники под видом сотрудников управляющих компаний обходили квартиры мосвичей и убеждали их заменить трубы. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые утверждали, что все работы ведутся в рамках программы по капремонту.

Оборудование мошенники покупали по минимальной цене, а продавали в десять раз дороже рыночной стоимости. Жертвами аферистов стали около 300 москвичей и жителей Подмосковья.

Общий ущерб оценивается в 100 млн рублей, возбуждено 11 уголовных дел о мошенничестве. 25 человек, в том числе трое организаторов, задержаны, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, которые крадут у граждан деньги с банковских карт под видом сотрудников банка. Кроме того, полиция регистрирует все больше случаев кражи бонусов с карт программ лояльности.