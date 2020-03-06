Теплая погода установится в Москве 6 марта

Москва, 6 марта. Теплая ветреная погода ожидается в столичном регионе в пятницу, воздух прогреется до 11 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

В Москве столбики термометров покажут 9-11 градусов тепла, в Московской области потеплеет от 6 до 11 градусов тепла. Погода будет облачной, без осадков.

Вечером в некоторых районах Москвы возможен дождь. Атмосферное давление понизится до 744 мм ртутного столба, содержание кислорода в воздухе низкое, пишет РИАМО.

Ветер усилится до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в этом году в европейской части России ожидается ранняя весна. Это связано с глобальными изменениями климата.