Погибшие в Москве украинские шахматисты отравились «веселящим газом»

Москва, 6 марта. Станислав Богданович и Александра Вернигора, которых в четверг обнаружили мертвыми в квартире на западе Москвы, отравились «веселящим газом». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 5 марта в квартире жилого дома на улице Кастанаевской были обнаружены тела молодого человека и девушки 1993 и 2001 годов рождения. На их телах специалисты не нашли признаков насильственной смерти. Проводится проверка. Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота. Однако точную причину гибели выяснит назначенная экспертиза.

«Погибшие, по предварительным данным, отравились, надышавших «веселящего газа», — сказал источник.

Как пишет РИА Новости, Вернигора занимала 1861 место в рейтинге мировой шахматной федерации (FIDE). 26-летний гроссмейстер Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. В топ-100 украинских шахматистов он занимал 31 строчку.

Федеральному агентству новостей украинский коллега гроссмейстера рассказал, что скончавшийся Станислав Богданович был одним из лучших шахматистов Одессы, его по праву можно назвать шахматным вундеркиндом. Шахматист отметил, что еще в молодые годы Богданович обыграл четырехкратного чемпиона СССР, трехкратного чемпиона Ленинграда Виктор Корчного.

За день до гибели Богдановича сообщалось о разгоревшемся вокруг него скандале: одессит сыграл за Россию в матче Chess.com против украинской сборной. Вопреки неофициальному статусу, матч Украина — Россия собрал представительный состав участников.