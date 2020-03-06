Затравленный украинцами шахматист из Одессы найден мертвым в квартире на западе Москвы

Москва, 6 марта. В квартире на западе Москвы обнаружены тела молодого человека и девушки. По предварительной информации, погибшими являются профессиональные шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.

Молодая пара была найдена сегодня вечером в доме по адресу Кастанаевская улица, 35, корпус 1. В настоящее время на месте работают следователи, точная причина гибели неизвестна. По предварительной версии девушка и молодой человек могли отравиться «веселящим газом». Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота. Однако очную причину гибели выяснит назначенная экспертиза.

Личности молодых людей уже установлены. Погибшей является 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Спортсменка занимала 1861 место в рейтинге мировой шахматной федерации (FIDE). Погибшим молодым человеком является 26-летний гроссмейстер из Украины Станислав Богданович. Он был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году, сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, накануне в украинских шахматах случился переполох из-за имени Станислава Богдановича. Житель Одессы сыграл за Россию в матче против украинской сборной.